Polícia Civil prende terceiro suspeito de envolvimento na morte de taxista em Caxias do Sul

A Polícia Civil de Caxias do Sul prendeu, na sexta-feira (14), um jovem de 18 anos, suspeito de envolvimento na morte de Edson Borges Pontel, 46, no fim da tarde do dia 2 de fevereiro, no bairro Reolon. O homem foi alvejado dentro do táxi que utilizava para trabalhar, na Rua Adriano Norberto Mussoi, quando chegava em casa.