Mulher é vítima de tentativa de feminicídio em Vacaria

Uma mulher de 34 anos foi esfaqueada na noite de sexta-feira (14), em Vacaria . O crime aconteceu na casa da vítima, no bairro Barcelos, por volta de 22h30min. Segundo a Polícia Civil, ela apontou o atual companheiro como autor das agressões.

Uma câmera de vigilância flagrou o homem saindo do endereço. A mulher foi encaminhada em estado grave para atendimento médico inicialmente no Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Contudo, ela precisou ser transferida para Caxias do Sul por conta da gravidade das lesões na cabeça.