A mãe e a madrasta do menino Miguel dos Santos Rodrigues, sete anos, que desapareceu em Imbé, no Litoral Norte, tiveram todos os recursos negados. Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues, 28 anos, e Bruna Nathiele Porto da Rosa, 26, seguem presas. As duas são acusadas de terem assassinado o garoto em julho de 2021 e arremessado o corpo, que nunca foi encontrado, nas águas do Rio Tramandaí. Com o fim desta etapa do processo, a Justiça do Rio Grande do Sul está perto de agendar a data do julgamento. A expectativa é de que o júri ocorra ainda neste ano.