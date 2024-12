Adolescente morre afogado após fugir de abordagem policial em São Leopoldo

Foi localizado pelo Corpo de Bombeiros, na noite de domingo (22), o corpo do adolescente de 15 anos que havia desaparecido nas águas do Rio dos Sinos após fugir de uma abordagem policial em São Leopoldo. Victor Machado Dorneles não era encontrado desde a tarde de sexta-feira (20).

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), na tarde de sexta-feira, os agentes abordaram três adolescentes que estavam em motocicletas no bairro São Miguel após receberem uma denúncia de que os rapazes estariam fazendo manobras perigosas no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate, mas não localizou o rapaz. As buscas seguiram no fim de semana.

O corpo foi encontrado por volta de 19h30min, dois quilômetros distante do local do desaparecimento. Conforme a GCM, as motos foram abandonadas pelos adolescentes - uma era roubada e outra tinha irregularidades administrativas. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do afogamento.