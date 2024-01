A Polícia Civil de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, investiga o assassinato de um homem de 57 anos que teria sido morto pelo próprio irmão. Segundo a Brigada Militar, o suspeito, de 46 anos, teria atirado contra a vítima após um desentendimento em um bar, na noite de terça-feira (23), e fugido do local de carro.