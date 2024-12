Polícia apreende meia tonelada de maconha e munições de fuzis com ex-militar e cabo do Exército em São Leopoldo

Uma operação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de São Leopoldo, no Vale do Sinos, resultou na apreensão de meia tonelada de maconha e de munições de fuzis, além da prisão de dois homens na terça-feira (17). Um dos suspeitos é cabo do Exército e seu comparsa é ex-militar, segundo a Polícia Civil. Ambos teriam servido juntos no 18º Batalhão de Infantaria Motorizado.

No entanto, apenas na última terça a polícia teria confirmado a identificação do veículo para transporte e da residência que seria usada como depósito. Com isso, equipes da Draco abordaram um Honda Fit, na BR-116, no bairro Fião. No veículo foram encontrados 10 quilos de maconha.