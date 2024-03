Daniel Alves. Robinho. Cuca. Ator que interpretava o Saci. São os casos mais midiáticos de violência contra a mulher no âmbito do futebol. Mas eles formam apenas a ponta externa de um problema maior. Há muitas situações ligadas ao esporte mais popular do país e que não envolvem jogadores famosos ou tem um estádio como cenário. As ocorrências são mais volumosas e silenciosas.