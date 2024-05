Conforme os cuidados com a saúde avançam, o mercado farmacêutico busca acompanhar as novas tendências – e contribuir para o seu desenvolvimento. No entanto, isso não fica restrito a medicamentos mais eficientes e com menos efeitos colaterais. O setor se desenvolveu e hoje promove benefícios para o bem-estar e atua na prevenção de doenças, além do tratamento, fazendo com que exista uma alta procura por novos profissionais.