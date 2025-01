Sede do primeiro jogo do Juventude na Copa São Paulo muda de cidade

Estádio Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, receberá os jogos da primeira rodada. Prefeitura de Santana de Parnaíba / Divulgação

A estreia do Juventude na Copa São Paulo 2025 não será mais em Tietê, no estádio José Ferreira Alves, campo do Comercial. O gramado ficou alagado após o nível do Rio Tietê subir demais no últimos dias de dezembro e com isso a partida da 1ª rodada, entre os donos da casa e o Verdão, foi transferida pela Federação Paulista de Futebol (FPF) para o estádio Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, distante cerca de 100 quilômetros.

A mudança prejudica um pouco a logística do Juventude que, mesmo assim, iniciou deslocamento de ônibus para São Paulo na tarde desta quarta-feira (1º).

Os demais jogos da equipe de Filipe Dias pelo Grupo 12, contra o América-RN, na segunda-feira (6) e Operário de Caarapó-MS, no dia 9, ainda não tem local definidos. O Comercial de Tietê lançou uma nota dizendo que tentará colocar o estádio José Ferreira Alves em condições de receber jogos, uma vez que o nível da água que atingiu o gramado baixou.

Confira um trecho da nota do Comercial:

O Comercial Futebol Clube de Tietê, vem por meio deste comunicado informar que devido às fortes chuvas que atingiram a cidade de Tietê nos últimos dias, o estádio José Ferreira Alves, o Ferreirão, sofreu danos significativos e não poderá sediar a primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. Em razão dessa situação emergencial, a rodada de estreia do Grupo 12, que conta com as equipes CFC Tietê, Juventude-RS, América-RN e Operário de Caraapó, será realizada no dia 03 de janeiro de 2025, no estádio municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba.

"O CFC Tietê lamenta profundamente não poder receber esta primeira rodada em nossa casa, que foi preparada com muito esforço, empenho e carinho para a competição. No entanto, destacamos o trabalho incansável da diretoria do clube e das autoridades locais de Tietê, que se mobilizaram com grande rapidez para viabilizar a mudança do jogo em tempo recorde, garantindo a realização da rodada e a continuidade da Copinha 2025.

Estamos empenhados para que as duas rodadas seguintes do Grupo 12, previstas para os dias 06 e 09 de janeiro, possam ser disputadas no estádio Ferreirão, reafirmando nosso compromisso com a cidade de Tietê e com a comunidade local, que sempre abraçou nosso clube e a competição com entusiasmo."