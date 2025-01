Contratações, renovações e possíveis reforços: como está o Juventude para 2025

Técnico Fábio Matias começa a preparação do time na próxima sexta-feira (3). Fernando Alves / Juventude / Divulgação

O Juventude começa oficialmente a temporada 2025 nesta sexta-feira (3), quando acontece a reapresentação do elenco e o início dos treinamentos. O técnico Fábio Matias contará com a permanência de remanescentes da campanha de permanência na Série A do ano passado e terá a chegada de novas peças. O clube ainda busca um goleiro, um zagueiro, um volante e um atacante.

Até o momento, o Juventude confirmou seis renovações de contrato para 2025. O lateral-direito Ewerthon, que pertence ao Sport, e teve seu empréstimo prorrogado, os volantes Jadson e Caíque, e os meias Mandaca, Jean Carlos e Nenê. Outros nomes que devem renovar são o centroavante Gilberto e o lateral-esquerdo Alan Ruschel, ambos com negociações avançadas.

Outras peças importantes no ano passado já possuem contrato para a próxima temporada. São os casos dos zagueiros Danilo Boza e Rodrigo Sam que têm vínculo até o fim de 2025 e o Ju busca ampliar o acerto para 2026.

Os atacantes Gabriel Taliari, com vínculo até o fim de 2026, e Erick Farias, com contrato até o fim da temporada, também continuam. O centroavante Ronie Carrillo tem acerto até o final de 2025, mas pode ser emprestado.

Reforços confirmados

O Juventude já anunciou a contratação de quatro reforços para 2025: o goleiro Marcão, o lateral-direito Reginaldo, o lateral-esquerdo Felipinho e o atacante Ênio.

O goleiro Marcão, 32 anos, que estava no Amazonas. Pelo clube do norte do país, o goleiro disputou 39 jogos, sendo 34 pelo Brasileiro da Série B, com 31 gols sofridos.

O lateral-direito Reginaldo, 31 anos, retorna ao Alfredo Jaconi. O atleta estava no futebol do Cazaquistão e defendeu o Verdão, em abril de 2023. Em 33 partidas pelo Ju, conseguiu o acesso para a Série A. O lateral-esquerdo Felipinho chega por empréstimo do Sport até o fim de 2025. Na equipe pernambucana, em 2024, ele atuou em 45 partidas e marcou quatro gols.

Já o atacante Ênio pertence ao Amazonas, ampliou seu contrato até 2026 e virá por empréstimo ao Juventude com opção de compra. O jogador de 23 anos entrou em campo em 46 jogos neste ano e foi destaque do time de Manaus nesta temporada. Ele marcou dois gols e deu quatro assistências.

Possíveis contratações

O Juventude tem alguns acertos encaminhados, mas ainda não anunciou. O lateral-esquerdo Marcos Paulo, 21 anos, chega por empréstimo do Bragantino. Ele começou no Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, e depois se transferiu para a base do Flamengo.

Na temporada passada, Marcos Paulo atuou pelo time B do Massa Bruta e também pela equipe Sub-23. Na base, ele foi campeão Brasileiro Sub-20 e de Aspirantes. Também integrou o elenco profissional do Flamengo nos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores de 2022.

O zagueiro Adriano Martins, 27 anos, chega por empréstimo do Atlético-GO. O atleta entrou em campo em 55 partidas e atuou os 90 minutos em 50 jogos com a camisa do time de Goiás. Em apenas um jogo do ano ele não começou como titular.

Outro nome que interessa ao Juventude é o atacante Vitor Pernambuco, 26 anos. O jogador ainda tem mais alguns meses de contrato com o Al Dhafra, dos Emirados Árabes. No entanto, o Verdão busca a contratação em definitivo do atleta com vínculo até o final da próxima temporada. Atacante canhoto, o jogador foi buscado pela captação do Juventude e é visto com potencial para substituir Lucas Barbosa.

Por fim, o atacante colombiano Emerson Batalla, de 23 anos, do Alianza-COL, pode aparecer no Verdão com contrato de empréstimo até o fim da temporada. No clube colombiano, o jogador atuou em 39 partidas, com oitos gols e sete assistências. Ele pode jogar pelos lados do campo, preferencialmente pela direita.

ELENCO ATUAL

Goleiros: Marcão e Zé Henrique;

Lateral-direito: Reginaldo, Ewerthon e João Vitor;

Lateral-esquerdo: Alan Ruschel***, Felipinho e Marcos Paulo***

Zagueiros: Danilo Boza, Rodrigo Sam, Abner e Adriano Martins***;

Volantes: Jadson, Dudu Vieira, Kelvi, Davi Góes, Caíque**e Peixoto**;

Meia: Mandaca, Jean Carlos e Nenê

Atacantes: Gabriel Taliari, Erick Farias, Ronie Carrillo, Ênio, Gilberto***, Miguel* e Caíque