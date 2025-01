Boca Juniors convida Juventude para amistoso em janeiro

Cavani pode estar no caminho alviverde em janeiro. Juan Mabromata / AFP

Depois de garantir a permanência na elite do futebol brasileiro para mais uma temporada, o Juventude começa a colher frutos do trabalho desenvolvido no clube. Tanto que uma das potências do futebol sul-americano, o Boca Juniors do craque uruguaio Cavani, convidou o Verdão para um amistoso em janeiro.

A partida ocorreria no dia 15 no Estádio de S Nicolás, ao norte de Buenos Aires. O clube argentino bancaria com os custos da viagem e hospedagem da delegação alviverde.