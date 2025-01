No último dia de 2024, Juventude anuncia lateral-esquerdo e atacante

O Juventude quis dar um presente de fim de ano ao seu torcedor. Dois na verdade. O Verdão confirmou nesta terça-feira (31), as contratações do lateral-esquerdo Felipinho e do atacante Ênio. Os dois reforços se apresentarão com os demais atletas do elenco de Fábio Matias na sexta-feira (3), quando o clube dará início a sua pré-temporada.