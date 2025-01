Relembre as últimas estreias do Juventude na Copa São Paulo

Juventude venceu o Conquista-BA por 4 a 0 na estreia do ano passado. Nathan Bizotto / E.C Juventude / Divulgação

O Juventude estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesta sexta-feira (3), às 16h, diante do Comercial Tietê-SP. O jogo será Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba. A última vez que o Verdão começou a competição com derrota foi em 2018.

A partir da edição de 2019, o Juventude venceu todas as estreias na Copa São Paulo.

A última derrota na primeira rodada foi diante do Paraná, 2 a 1, jogando no Estádio Jardim Martins, em Cravinhos. Andrey e Vinicius marcaram para os paranaenses e Denner fez o gol alviverde.

No ano seguinte, o Juventude estreou bem na disputa da 50ª edição da Copa São Paulo. Em Guaratinguetá, os comandados do técnico Itaqui venceram por 1 a 0 o Real Ariquemes-RO, com gol do centroavante Camejo, aos 46 minutos do primeiro tempo.

Em 2020, a equipe treinada por Lucas Zanella arrancou contra o Cuiabá, por 2 a 1, com gols marcados por Gabriel Aires e Dimitry. No ano seguinte, por conta da pandemia, a competição não foi realizada.

Na edição de 2022, o Juventude teve duas expulsões na estreia, mas venceu o Confiança-PB, por 2 a 1, no Estádio Lancha Filho, em Franca. A partida foi bastante agitada, com duas expulsões e dois pênaltis.

Logo aos 14 minutos do primeiro tempo, o lateral-direito Nicolas, do Ju, foi expulso. Quatro minutos depois, o time alviverde abriu o placar com o zagueiro Ramires, de cabeça. O Confiança-PB teve a chance de empatar em cobrança de pênalti, mas o atacante Nicolas parou na boa defesa do goleiro Arthur.

Na segunda etapa, o Confiança-PB empatou aos 31 minutos, com Nicolas. Porém, aos 42, o Juventude teve um pênalti em seu favor e, aos 44, Kelvi bateu e converteu.

Em 2023, o Juventude estreou com goleada diante do Alecrim-RN por 5 a 1, no estádio Nicolau Alayon, na Barra Funda. O time era treinado pelo atual técnico Filipe Dias e os gols foram de Caíque, Kauê, Natan, Henrique e Lucca.

Já no ano passado, a equipe era comandada por Adaílton Bolzan e venceu o Conquista-BA por 4 a 0. Aos 44 minutos do primeiro tempo, Ruan abriu o placar. No começo da segunda etapa, logo aos dois minutos, Abner ampliou.