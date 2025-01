Com 22 atletas, Juventude viaja para a disputa da Copa São Paulo

Time alviverde iniciou deslocamento na tarde desta quarta-feira (1º). Nathan Bizotto / E.C.Juventude/Divulgação

A delegação sub-20 do Juventude viajou nesta quarta-feira (1º) em busca de um sonho. Na sexta-feira (3), o Verdão estreia na Copa São Paulo 2025. Inicia o desejo de muitos garotos em buscar visibilidade na maior competição de base do país, ao mesmo tempo em que tentam levar o clube o mais longe possível na competição.

Com 22 atletas, o ônibus que ainda tem as presenças da comissão técnica comandada por Filipe Dias, dirigentes e staff, deixou Caxias do Sul por volta das 15h.

A 1ª rodada do Grupo 12, que conta ainda com Comercial-SP, América-RN e Operário de Caarapó-MS, mudou de sede em virtude das condições do gramado do estádio José Ferreira Alves ficar alagado após o nível do Rio Tietê subir demais no últimos dias de dezembro.

A rodada está confirmada para o estádio Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, distante cerca de 100 quilômetros.

O jogo de abertura do Ju na Copinha também mudou de horário, das 13h para às 16h, com transmissão do canal da Federação Paulista de Futebol, no YouTube.

Confira o elenco do Juventude na Copinha: