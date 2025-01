Juventude anuncia sétima renovação de contrato para 2025

Em 2024, lateral atuou em 48 jogos, com um gol e três assistências Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação

Em meio à reformulação no elenco do Juventude para 2025, um experiente atleta teve sua continuidade confirmada no Estádio Alfredo Jaconi nesta quinta-feira (2). Por atingir metas impostas no contrato, o lateral Alan Ruschel voltará a vestir a camisa alviverde nesta temporada.

— Estou muito feliz e realizado por renovar o contrato por mais uma temporada. O Juventude foi o clube que me projetou na carreira, e poder fazer história aqui é algo que me deixa muito orgulhoso. É incrível poder vestir as cores do Verdão mais uma vez — disse Alan Ruschel.

Um dos jogadores mais identificados com a camisa do Juventude, Alan, aos 35 anos, é um atleta com voz ativa no vestiário, mesmo quando perdeu a titularidade na reta final do Brasileirão para Ewerthon.

Ruschel teve em 2024 a temporada em que mais vezes entrou em campo em sua carreira. Foram 48 jogos, um gol e três assistências. Esses números fizeram com que o lateral renovasse automaticamente o vínculo com o Verdão, de acordo com o que estava estipulado em contrato.