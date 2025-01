Saiba quem é o atacante colombiano que o Juventude quer contratar

Além do futebol colombiano, Batalla atuou por dois clubes da Argentina. Difusión / Divulgação

Na busca por reforços para o ataque, o departamento de futebol do Juventude abriu negociações com o atacante colombiano Emerson Batalla, de 23 anos. O jogador atua no Alianza-COL e viria com contrato de empréstimo junto ao Talleres-AR até o fim da temporada.

No clube colombiano, Batalla tem bons números recentes. Em 2024, o atacante atuou em 39 partidas, com oitos gols e sete assistências. Ele atua pelos lados do campo, preferencialmente pela extrema direita.

Revelado pelo América de Cali, Batalla ainda tem experiências no futebol argentino, por Talleres e Patronato, e em seu país de origem ainda defendeu as cores do Independiente Medellín e Santa Fé.

Além de Batalla, o Juventude deve anunciar a contratação do atacante Vitor Pernambuco, 26 anos, com passagens pela Hungria e Emirados Árabes.

Um goleiro, um zagueiro, um volante e um atacante ainda estão em negociações com o clube, que pretende fechar o elenco nos próximos dias, uma vez que a reapresentação ocorre na sexta-feira (3).

Quem é Emerson Batalla: