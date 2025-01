Conheça o atacante que o Juventude busca com potencial para substituir Lucas Barbosa

Vitor Pernambucano já atuou pelo Diósgyori VTK, da Hungria. DVTK / Divulgação

O Juventude continua o processo de montagem do elenco para a próxima temporada. O setor ofensivo ainda necessita de algumas contratações e uma delas será para substituir Lucas Barbosa, que estava emprestado pelo Santos e foi negociado com o Bragantino. Por isso, o clube negocia a chegada do atacante Vitor Pernambuco, 26 anos.

O jogador ainda tem mais alguns meses de contrato com o Al Dhafra, dos Emirados Árabes. No entanto, o Verdão busca a contratação em definitivo do atleta com vínculo até o final da próxima temporada.

Atacante canhoto e de 1m87cm, o jogador foi buscado pela captação do Juventude e é visto com potencial para substituir Lucas Barbosa, principal destaque da equipe na temporada 2024.

Vitor é natural de Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco. Ele começou na base da Portuguesa. Na Lusa, atuou em algumas partidas do Paulistão Sub-20 e da Copa São Paulo, até chega ao time profissional. Depois da Portuguesa, defendeu ainda o Jaguariúna e, posteriormente, começou suas carreira no exterior.

Em 2019, foi contratado pelo Lviv, da Ucrânia. Depois, em 2020, foi emprestado ao Dínamo Tbilisi, sagrando-se campeão do Campeonato da Geórgia. No ano seguinte, defendeu o Bodø/Glimt, da Noruega, onde inclusive fez gol na Champions League. Ele marcou um dos gols na derrota para o Legia Varsóvia, da Polônia, na primeira fase.

Leia Mais As 10 imagens que marcaram o ano do Juventude em 2024

No início de 2022, foi anunciado como novo reforço do Sheriff Tiraspol, da Moldávia. No ano passado, esteve no Cazaquistão, atuando pelo FK Kyzylzhar e no Diósgyori VTK, da Hungria. Atualmente, o atacante tem contrato com o Al Dhafra, dos Emirados Árabes.