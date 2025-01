Juventude acerta a sexta renovação de contrato para a temporada 2025

Ewerthon seguirá pela segunda temporada no Estádio Alfredo Jaconi. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude anunciou, nesta segunda-feira (30), a renovação de contrato com o lateral-direito Ewerthon. O jogador permanece por mais uma temporada no Estádio Alfredo Jaconi. Ele pertence ao Sport e teve seu empréstimo prorrogado.

— Em 2025, estaremos juntos novamente. Estou muito feliz com a renovação do meu contrato. Gostaria de agradecer a confiança da diretoria e da comissão técnica. Estou muito feliz de defender essas cores mais um ano. Vai ser um ano de muitas glórias. Um abraço do coringa do Ju — disse o jogador nas redes sociais do clube.

Nesta temporada, Ewerthon disputou 29 partidas com a camisa do Juventude e marcou um gol, além de duas assistências. O jogador ganhou mais oportunidades na reta final do Brasileirão, quando entrou improvisado na lateral-esquerda e também chegou a ser utilizado como extrema-direita.

Ele tinha tinha contrato com o Sport até julho de 2026 e prorrogou o vínculo até dezembro do mesmo ano e, assim, foi novamente emprestado. Além de Ewerthon, o Juventude já confirmou as permanências dos volantes Jadson e Caíque, e os meias Mandaca, Jean Carlos e Nenê.

Outro nome que pode renovar o contrato para o próximo ano é o centroavante Gilberto, 35 anos, autor de 11 gols em 2024 com a camisa alviverde. A negociação para a renovação de contrato do Juventude com o Gilberto está em fase avançada.

Confira o que disse Ewerthon