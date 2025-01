Saiba como está a situação do centroavante Gilberto com o Juventude

Gilberto marcou 11 gols em 40 jogos neste ano pelo Juventude. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude continua o processo de montagem do elenco para a temporada 2025. Com algumas saídas confirmadas e possibilidade de permanências, o grupo de jogadores vai ganhando forma. Um nome que pode renovar o contrato para o próximo ano é o centroavante Gilberto, 35 anos, autor de 11 gols em 2024 com a camisa alviverde.

A negociação para a renovação de contrato do Juventude com o Gilberto está em fase avançada. A informação inicial é do repórter Matheus Maciel, da Rádio Caxias, e confirmada pelo Pioneiro. O atleta atingiu metas estabelecidas no vínculo anterior. Neste ano, o centroavante fez 40 partidas pelo Ju e marcou 11 gols, sendo três no Brasileirão, três na Copa do Brasil e cinco pelo Campeonato Gaúcho.

Gilberto despertou interesse de outros clubes. O Ceará manifestou a intenção de contar com o jogador e abriu negociação na metade do mês de dezembro. No entanto, não evoluiu e o camisa 9 pode permanecer no Estádio Alfredo Jaconi. Ele chegou ao Juventude em janeiro. Ele estava livre no mercado após rescindir contrato com o Cruzeiro.

Juventude começa a pré-temporada na próxima sexta-feira (3). Até o momento, o clube anunciou oficialmente as contratações do goleiro Marcão, do Amazonas e do lateral-direito Reginaldo, que atuou no clube em 2023 na campanha do acesso à Série A. Além disso, a direção já renovou os contratos dos volantes Jadson e Caíque, e os meias Mandaca, Jean Carlos e Nenê. O lateral-direito Ewerthon também deve permanecer por empréstimo junto ao Sport.

Quanto a contratações, o lateral-esquerdo Felipinho, 27 anos, que pertence ao Sport, também deve ser confirmado por empréstimo. Já o zagueiro Adriano Martins, 27 anos, que pertence ao Atlético-GO também está acertado.