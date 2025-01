Caxias volta aos treinos na quinta-feira com uma novidade

O grupo de jogadores do Caxias retorna aos treinos nesta quinta-feira (2), após a folga de fim de ano. A equipe de Luizinho Vieira dará sequência à quinta semana de pré-temporada de olho nos dois últimos testes antes da estreia no Gauchão 2025 contra o Monsoon.

Na quarta-feira (8) o Grená visita o Caravaggio, em Nova Veneza-SC, depois de ter vencido este adversário por 4 a 2 em jogo-treino disputado em Gramado. Fechando a pré-temporada, a equipe ainda fará um teste diante do Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul.