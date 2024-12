Juventude acerta contratação de goleiro para 2025

Goleiro Marcão é o primeiro reforço alviverde para 2025. João Normando / Amazonas / Divulgação

O Juventude já tem seu primeiro jogador contratado para a temporada de 2025, quando entrará em campo pelo Gauchão, Copa do Brasil e Brasileirão.

O goleiro Marcos Venicius Santos Miranda, mais conhecido como Marcão, é o mais novo reforço do clube para o ano que vem. O atleta de 32 anos estava no Amazonas. O Vila Nova também demonstrou interesse no arqueiro.

Pelo clube do norte do país, o goleiro disputou 39 jogos, sendo 34 pelo Brasileiro da Série B, com 31 gols sofridos.

O jogador tem passagens pelo futebol italiano, onde atuou de 2005 a 2014. Já no Brasil, o goleiro defendeu Brasil de Pelotas, Náutico, Santa Cruz e Floresta-CE.