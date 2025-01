De férias na Argentina, o meio-campista Rodrigo Garro, do Corinthians, se envolveu em um acidente com um motociclista que acabou morrendo , em La Pampa. Segundo o portal "Clarín", a vítima foi identificada como Nicolás Chiaraviglio, 30 anos.

Segundo o "Diário Olé" , as autoridades apuraram até o momento que o carro conduzido pelo jogador bateu de frente com uma moto, e o condutor acabou falecendo. Garro e a pessoa que o acompanhava no carro não teriam sofrido grandes ferimentos.