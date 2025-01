Filipe Catto vai ler e cantar no Sarau Elétrico, patrimônio cultural de Porto Alegre 

Expoente da nova geração de cantoras brasileiras, Filipe Catto vai brilhar em um dos mais tradicionais eventos literários do Rio Grande do Sul: o Sarau Elétrico, em Porto Alegre. Além de participar da leitura de trechos de livros, a intérprete nascida em Lajeado, no Vale do Taquari, vai soltar a voz e dar uma canja musical ao final do evento.