Hélice de helicóptero que caiu em SC atinge carro a 500 metros do local do acidente

Bombeiros orientaram o proprietário do carro a guardar o veículo com a peça da hélice para a realização de perícia. Reprodução

Um pedaço da hélice do helicóptero que caiu em Penha, no litoral de Santa Catarina, na tarde de sábado (4), se desprendeu e atingiu a parte traseira de um carro, a aproximadamente 500 metros do local da queda, próximo à rodovia de acesso ao Parque Beto Carrero World. Não havia passageiros no veículo. As informações são do g1.

O acidente aconteceu por volta das 14h, na SC-414. A bordo do helicóptero, estavam quatro pessoas da mesma família e o piloto. Não houve feridos com gravidade, exceto um idoso que foi encaminhado ao hospital, consciente, mas com suspeita de traumatismo craniano. As causas da queda estão sendo investigadas pela Força Aérea Brasileira (FAB).

Os Corpo de Bombeiros orientou o proprietário do carro atingido a guardar o veículo com a peça da hélice para a realização de perícia. Uma testemunha relatou ter visto o fragmento voando em direção ao automóvel.

Leia Mais Helicóptero cai em Santa Catarina e deixa duas pessoas feridas

Investigações

Investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da base aérea de Canoas, foram acionados para apurar as circunstâncias do acidente.

De acordo com a FAB, a ação inicial envolve técnicas específicas realizadas por profissionais qualificados e credenciados. O processo inclui a coleta e a confirmação de dados, a preservação de elementos relacionados ao incidente, a verificação dos danos à aeronave ou causados por ela, e o levantamento de outras informações.

O helicóptero, fabricado em 1980 pela Bell Helicopter, é do tipo motor turboeixo e possui autorização para operar como táxi aéreo.