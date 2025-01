"Ainda Estou Aqui" é importante para dimensionar a ditadura no Brasil, diz vice-presidente da Comissão de Anistia

O programa Conversas Cruzadas desta segunda-feira (6) abordou a relação entre liberdade de expressão e a defesa de ditaduras . Em meio à comoção nacional pela vitória de Fernanda Torres como melhor atriz em drama no Globo de Ouro , pela atuação em Ainda Estou Aqui, o debate também destacou o impacto do filme para reavaliar o período da ditadura militar no Brasil.

A discussão no programa, apresentado por Léo Saballa Jr, foi motivada por declaração do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que, em seu discurso de posse , ocorrida na última quarta-feira (1º), afirmou:

Com esse cenário, o convidado do programa, José Carlos Moreira da Silva Filho, doutor em Direito e vice-presidente da Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania citou a vitória de Fernanda pela atuação no filme que, segundo ele, contribui para dimensionar o período da ditadura no Brasil.