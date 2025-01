Na Capital, o verão é marcado por um aumento significativo do público que comparece a rodas de samba. Camila Hermes / Agencia RBS

Não há contraindicação para o samba. O mais brasileiro dos gêneros musicais pode ser consumido sem moderação, a qualquer hora do dia, em qualquer lugar e em todas as épocas do ano. Mas não dá para negar que os corpos tendem a ficar mais "sambantes" durante os meses de calor.

As temperaturas altas têm tudo a ver com a brasilidade do estilo musical, que, não à toa, conquista ainda mais entusiastas durante o verão. Na Capital, o período é marcado por um aumento significativo do público que comparece aos eventos do gênero, conforme aponta Israel Ávila, produtor cultural e diretor de eventos do Carnaval de Porto Alegre.

— No frio, todos nós ficamos mais introspectivos, e a gente percebe que o público dá uma murchada. Já no verão, as pessoas sentem mais vontade de estar na rua e se reunir, o que favorece uma maior adesão aos eventos do samba — comenta Ávila, que destaca a afinidade do gênero com a estação mais quente do ano:

— O samba tem tudo a ver com o verão. É algo que automaticamente remete a calor, praia e cerveja gelada, tanto que várias músicas abordam esses elementos.

O produtor cultural observa que a temporada de calor também contribui para a iniciação de novos sambistas. Trata-se daquela parcela do público que não necessariamente tem familiaridade com a cena do samba em Porto Alegre, mas acaba atraído a algum evento do gênero pelas "condições climáticas favoráveis", como Ávila brinca:

— Precisamos ter em mente que o samba nunca para na cidade. Quem tem ligação com o samba, está nos eventos durante todo o ano. Mas vemos que o verão acaba sendo especialmente convidativo para aquelas pessoas que não têm o hábito de frequentar.

Samba todo dia

Para veteranos e novatos, a boa notícia é que Porto Alegre tem um vasto leque de opções de rodas de samba, que estão espalhadas por todos os cantos da cidade. A oferta é tão grande que seria possível ir a um evento diferente por dia, sambando a semana inteira.

Outra boa pedida são os ensaios das escolas de samba (confira dias e horários abaixo), que ficam ainda mais atrativos nos meses de calor, quando se intensificam os preparativos para os desfiles — que em 2025 ocorrem nos dias 14 e 15 de março, no Complexo Cultural do Porto Seco. O verão pode ser o empurrãozinho que falta para quem deseja se aproximar do Carnaval de Porto Alegre, uma das folias mais tradicionais do país.

— Acertadamente, muitas escolas da cidade estão promovendo rodas de samba ao final dos ensaios, criando assim um atrativo a mais para o público, além da apresentação da bateria. E é importante que as pessoas reconheçam esses esforços, façam-se presentes e prestigiem o nosso Carnaval — reforça Ávila.

Leia Mais Venda de ingressos para o Carnaval 2025 de Porto Alegre está aberta

Abaixo, GZH apresenta a agenda de ensaios das principais agremiações da folia da Capital e uma curadoria de rodas de samba para quem deseja cair no samba neste verão. Confira!

Calendário de ensaios das escolas de samba do Grupo Ouro

Acadêmicos de Gravataí

Ensaios às terças-feiras e aos domingos, às 20h, na Avenida Andaraí, 112, em Gravataí.

Ensaios às terças-feiras e aos domingos, às 20h, na Avenida Andaraí, 112, em Gravataí. Bambas da Orgia

Ensaios toda quinta-feira, às 20h, na Rua Voluntários da Pátria, 1.387, na Capital.

Ensaios toda quinta-feira, às 20h, na Rua Voluntários da Pátria, 1.387, na Capital. Copacabana

Ensaios todo sábado, às 18h, na Rua São Felipe, 96, na Capital.

Ensaios todo sábado, às 18h, na Rua São Felipe, 96, na Capital. Estado Maior da Restinga

Ensaios toda quinta-feira, às 20h, na Estrada João Antônio da Silveira, 2.037, na Capital.

Ensaios toda quinta-feira, às 20h, na Estrada João Antônio da Silveira, 2.037, na Capital. Fidalgos e Aristocratas

Ensaios toda terça-feira, às 20h, na Avenida Ipiranga, 2.485, na Capital.

Ensaios toda terça-feira, às 20h, na Avenida Ipiranga, 2.485, na Capital. Imperadores do Samba

Ensaios toda quarta-feira, às 20h, na Avenida Padre Cacique, 1.567, na Capital.

Ensaios toda quarta-feira, às 20h, na Avenida Padre Cacique, 1.567, na Capital. Imperatriz Dona Leopoldina

Ensaios toda quarta-feira, às 20h, na Estrada Martim Félix Berta, 38, na Capital.

Ensaios toda quarta-feira, às 20h, na Estrada Martim Félix Berta, 38, na Capital. Império do Sol

Ensaios todo domingo, às 19h, na Rua São Domingos, 427, em São Leopoldo.

Ensaios todo domingo, às 19h, na Rua São Domingos, 427, em São Leopoldo. União da Vila do IAPI

Ensaios toda sexta-feira, às 20h, na Avenida Bernardino Silveira Amorim, 911, na Capital.

Ensaios toda sexta-feira, às 20h, na Avenida Bernardino Silveira Amorim, 911, na Capital. Unidos de Vila Isabel

Ensaios todo domingo, às 20h, na Rua Marcelino Pacheco, 169, em Viamão.

Rodas de samba para curtir na Capital

Segundas de Verão

O evento ocorre semanalmente, às segundas-feiras, durante os meses de calor. O endereço principal é a quadra da Fidalgos e Aristocratas (Av. Ipiranga, 2.485), mas, eventualmente, a roda de samba migra para outros locais da cidade. Os ingressos costumam custar a partir de R$ 10. O samba começa por volta das 18h e vai até meia-noite. Mais informações podem ser obtidas nas redes sociais.

Tem uma Segunda na Minha Sexta

Promovido pelos mesmos idealizadores das segundas de verão, o evento das sextas-feiras inicia às 23h e vai até o dia clarear. Também tem a quadra da Fidalgos e Aristocratas como endereço principal. Os ingressos costumam custar a partir de R$ 15. Mais informações podem ser obtidas nas redes sociais.

Domingando

O evento ocorre na LN Esporte e Lazer (Avenida Bento Gonçalves, 7.118), uma quadra de futebol que também é palco para a roda de samba nas tardes de domingo. Por lá, a música começa por volta das 16h e encerra à meia-noite. Os ingressos custam a partir de R$ 20. Mais informações nas redes sociais.

Samba da Galeria

Endereço de alguns dos eventos de samba mais badalados da Zona Norte, o Samba da Galeria fica localizado na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 3.140. O local promove festas em diferentes dias da semana, sendo as mais tradicionais as realizadas aos domingos e às terças-feiras. Em ambos os dias, costuma haver opções de entrada gratuita. Confira mais informações nas redes sociais.

Leia Mais Conheça a roda de samba exclusivamente feminina que luta por mais espaço para mulheres no gênero musical

Quintal do Cooler

Outra opção da Zona Norte, o Quintal do Cooler está a alguns metros do Samba da Galeria, no número 3.868 da Avenida Baltazar de Oliveira Garcia. Por lá, também há eventos em diferentes dias da semana, com destaque para as sextas-feiras, sábados e domingos. Mais informações estão disponíveis nas redes sociais.

Samba de Rei