Aviões da Varig sobrevoavam os céus, enquanto Chevettes, Passats, Fuscas e Variants percorriam as ruas. Quem chegava à cidade se deslumbrava com a elevação da ponte móvel do Guaíba – alguns até paravam para fotografar a obra da engenharia moderna, que ornava bem com a áurea cosmopolita da capital gaúcha. Com pouco mais de 1 milhão de habitantes, Porto Alegre se orgulhava da própria modernidade em 1974. Propagandas falavam de uma cidade atenta ao futuro, conectada com os ideais de progresso e disposta a receber a todos. Mas ainda muito longe de ser, de fato, uma cidade de todos.