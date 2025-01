Preta Gil deixa UTI e agradece homenagem de Ivete Sangalo durante show: "Meu coração está cheio de alegria"

Preta Gil acompanhada do pai, Gilberto Gil, da irmã, Bela Gil, e de outros familiares no hospital. Instagram @pretagil / Reprodução

Momentos antes da virada para o ano novo, a cantora Preta Gil anunciou a saída da UTI do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde se recuperava de uma cirurgia para retirada de tumores. Em publicação no Instagram, Preta compartilhou uma foto junto da família ainda no hospital para atualizar os seguidores.

"Meu coração está cheio de alegria por ter ao meu lado pessoas tão especiais, que me enchem de amor todos os dias e me fazem querer viver cada dia mais", escreveu.

Leia Mais Anitta recebe ator Idris Elba no camarim antes de show de Réveillon em Copacabana

Na mesma postagem, a cantora ainda agradeceu à amiga Ivete Sangalo por homenageá-la durante o Show da Virada, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

"Te amo e amo todos vocês que estão me enviando energias positivas todos os dias!", acrescentou.

No show em Copacabana, Ivete se emocionou ao falar da amiga, segundo o gshow.

— Eu vou dedicar a ela e a todas as pessoas que, neste momento, precisam desse abraço. Pretinha, eu te amo. Sua irmã está aqui cantando para você. E eu quero dizer que eu, o Brasil inteiro, Copacabana inteira, a gente está mandando para você a energia do amor, da cura, porque você merece, porque você é maravilhosa.

Preta estava internada desde o dia 19 de dezembro, quando passou por uma cirurgia para retirada de tumores. O procedimento durou mais de 20 horas.

Leia Mais Preta Gil aparece pela primeira vez após cirurgia de retirada de tumores

Tratamento contra câncer de intestino

Preta Gil foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023. Na época, ela passou por sessões de radioterapia e por uma cirurgia. Em dezembro do ano passado, a cantora afirmou que estava em processo de remissão da doença.