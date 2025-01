Caso Liam Payne: funcionário de hotel  acusado de vender drogas ao cantor se entrega

A segunda prisão no caso que investiga a morte do cantor Liam Payne ocorreu na terça-feira (7). Acusado de ter vendido entorpecentes para o artista, Ezequiel Pereyra se entregou à prisão em Buenos Aires, na Argentina.

No dia 16 de outubro do ano passado, Payne morreu após cair da sacada do terceiro andar do hotel CasaSur, onde estava hospedado na capital argentina.