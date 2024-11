O cantor Liam Payne estava tentando escapar do quarto em que estava hospedado quando caiu do terceiro andar do hotel CasaSur, no bairro Palermo, em Buenos Aires, na Argentina, e morreu em 16 de outubro. Segundo publicação do jornal britânico Daily Mail, a equipe do hotel estava com receio de que o artista usasse a sacada para evitar ficar preso no local. Ele, inclusive, teria feito a mesma coisa um mês antes em hotel na Flórida.