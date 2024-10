Sob investigação

Múltiplas lesões e surto de abuso de substâncias: o que diz a autópsia preliminar sobre a causa da morte de Liam Payne

Comunicado da Procuradoria Penal e Correcional da Argentina informou que foram identificadas 25 lesões no corpo do cantor. Além disso, médicos legistas observaram hemorragias internas e externas no crânio e no abdômen

17/10/2024 - 17h57min Atualizada em 17/10/2024 - 17h57min