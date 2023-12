Fiscalização pelas câmeras de monitoramento do Centro Integrado de Operações (CIOp), mais câmeras adquiridas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) e multa mais alta são novas medidas adotadas pela prefeitura de Caxias do Sul para coibir o descarte irregular de lixo. O flagra pela fiscalização poderá gerar um multa de até R$18 mil, além de outras penalizações cabíveis ao crime ambiental. Também haverá coleta regular de lixo aos domingos e feriados. As novidades foram divulgadas nesta quinta-feira(28) em uma coletiva de imprensa na prefeitura de Caxias.