A Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca), responsável pela limpeza urbana do município, estima que os 131 contêineres de lixo incendiados ao longo de 2023 causaram prejuízos de cerca de R$ 262 mil aos cofres públicos. Somente no último domingo (24), seis recipientes da coleta seletiva foram incendiados na cidade, causando prejuízo de, pelo menos, R$ 10 mil. A expectativa é de que 500 novos modelos estejam disponíveis nas ruas do município até a metade de março de 2024.