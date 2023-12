Um guindaste americano, com capacidade para erguer 450 toneladas e avaliado em R$ 20 milhões, é utilizado para içar a estrutura metálica da ponte sobre o Rio das Antas, na RS-448, entre Nova Roma do Sul e Farroupilha. A segunda parte da estrutura, no lado de Nova Roma, deve começar a ser erguida nesta terça-feira (26). A primeira, no lado de Farroupilha, já foi posicionada durante o fim de semana e feriado de Natal. O serviço, desde a amarração ao içamento da estrutura, com peso estimado em 85 toneladas, levou cerca de 48 horas, entre a manhã de sábado (23) e a madrugada de segunda feira (25).