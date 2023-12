A estrutura da nova ponte que ligará as cidades de Nova Roma do Sul e Farroupilha está em fase de conclusão, com previsão de ser entregue nesta terça-feira (19). A antiga estrutura foi levada pelo Rio das Antas durante temporal que atingiu o Estado no dia 4 de setembro, deixando as duas cidades sem acesso direto. Depois de pronta, a nova ponte poderá ser içada sobre as bases da estrutura antiga, datada de 1930.