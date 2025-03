Stefanos Tsitsipas é campeão do ATP 500 de Dubai

O tenista grego Stefanos Tsitsipas, número 11 do mundo, venceu neste sábado (1º) o canadense Felix Auger-Aliassime (N.21) e se sagrou campeão do ATP 500 de Dubai.

Este é o 12º título na carreira de Tsitsipas, que já foi número 3 do mundo, e o primeiro desde abril do ano passado, quando foi campeão do Masters 1000 de Monte Carlo, torneio que já venceu três vezes (2021, 2022 e 2024).

Com a vitória em Dubai, do grego de 26 anos voltará ao Top 10 do ranking da ATP na próxima segunda-feira. Ele não aparecia na lista dos dez melhores tenistas do mundo desde maio de 2024.