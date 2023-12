As obras de revitalização do acesso ao bairro Desvio Rizzo, em Caxias do Sul, terão uma pausa de sete dias a partir desta terça-feira (26) e até a próxima segunda(1º), com as atividades retornando no dia 2 de janeiro de 2024. A pausa é em virtude do recesso de final de ano. A administração municipal pede cautela aos condutores que trafegam nesse período pela região.