A possibilidade de ganhar R$570 milhões na Mega da Virada movimenta as lotéricas de Caxias do Sul. Seis estabelecimentos foram procurados pela reportagem no município e pelo menos quatro perceberam um aumento no fluxo de pessoas nesta última semana de apostas. Além disso, apostadores têm demonstrado mais confiança nos bolões, o que elevou o número de vendas nesse tipo de jogo em relação ao ano passado. As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 17h do dia 31 de dezembro.