Passados 15 dias da aprovação da lei que proíbe fogos de artifício com barulhos, nas Câmaras de Vereadores de Farroupilha e Caxias do Sul, nenhuma das prefeituras sancionou, até o momento, os projetos. Nesta quarta-feira (27), faltando quatro dias para a virada de ano, as duas também não tinham previsão de quando os prefeitos devem sancionar. Apesar de ainda não existirem leis municipais nas cidades, os fogos com barulho são proibidos por lei estadual.