Os vereadores de Caxias do Sul e de Farroupilha aprovaram, nesta terça-feira (12), a proibição do uso de fogos de artifício sonoros. No Legislativo caxiense, a proposta é do vereador Alexandre Bortoluz (PP), e prevê multa para quem utilizar, na área urbana da cidade, artefatos como bombas, morteiros, rojões e fogos de artifício ruidosos no geral. As mesmas regras valem para o projeto do parlamentar farroupilhense Juliano Baumgarten (PSB). As propostas seguem para a sanção dos prefeitos de Farroupilha, Fabiano Feltrin (PP), e de Caxias, Adiló Didomenico (PSDB), que protocolou projeto similar em 2019, quando ainda era vereador.