O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), recebeu convite, na tarde desta terça-feira (12), para participar da Festa Nacional da Uva 2024. Lula encontrou-se com uma comitiva do evento, que viajou a Brasília na segunda-feira (11) para uma agenda de divulgação na Capital Federal. No total, serão três dias de compromissos em ministérios e órgãos federais. O retorno do grupo está previsto para quinta-feira (14).