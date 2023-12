A diretoria da Festa da Uva quer fechar o ano com todos os espaços destinados a expositores na edição 2024 vendidos. E falta pouco. Das 347 posições, 273 já foram comercializadas. A área de gastronomia, no Pavilhão 1, por exemplo, está zerada. Os 28 espaços já têm donos. Também no Pavilhão 1, a área destinada à inovação tem 37 espaços e 11 já vendidos.