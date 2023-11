Gramado é o centro das discussões do cooperativismo nesta quinta (30) e sexta-feira (1º). Cenário, perspectivas e desafios estão em debate no Fórum dos Presidentes, promovido pelo Sistema Ocergs, no hotel Wish Serrano. Como se tornar atraente para o novo consumidor, por exemplo, foi um dos pontos levantados durante o painel de abertura.