Uma comitiva da Festa Nacional da Uva 2024, de Caxias do Sul, viajará a Brasília (DF) na próxima segunda-feira (11) para uma agenda de divulgação do evento na capital do país. Ao todo, serão três dias de compromissos em ministérios e órgãos estatais, atividades que devem se encerrar apenas na quinta-feira (14). Um dos objetivos da viagem é a entrega do convite oficial ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para participar da abertura do evento, marcado para ocorrer entre 15 de fevereiro e 3 de março do ano que vem.