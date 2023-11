A rainha Lizandra Mello Chinali e as princesas Eduarda Ruzzarin Menezes e Letícia de Carvalho apresentaram os trajes oficiais da Festa da Uva de 2024 na manhã deste sábado (25). A divulgação dos novos vestidos contou com um desfile inédito. Pela primeira vez, o trio de soberanas percorreu importantes ruas de Caxias do Sul em um trio elétrico para mostrar à comunidade os modelos, uma forma de aproximação com os moradores e também de convite à população para fazer parte da 34ª edição da festa.