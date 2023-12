Aprovadas em dois municípios da região - Farroupilha e Caxias do Sul -, as leis que proíbem o uso de fogos de artifício sonoros - com barulho - aguardam a sanção dos respectivos prefeitos. Para ambos os casos, os vereadores que propuseram o tema às Casas Legislativas, o objetivo das leis municipais é reforçar a legislação já existente em âmbito estadual sobre o mesmo assunto.