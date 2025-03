Perícia analisa tipo e resistência de vidro de academia para esclarecer morte de mulher em Caxias

A causa e as circunstâncias da morte de Denise de Oliveira, 45 anos, ocorrida há quase 10 dias em Caxias do Sul, ainda não foram esclarecidas pela investigação. Os laudos periciais, segundo a polícia, não têm data para serem concluídos. A mulher morreu em queda do segundo andar da academia Motivida, no bairro Esplanada, na noite do dia 19.