Mulher que morreu em academia de Caxias estava agachada executando exercício quando se desequilibrou, relata delegado

Denise ficou presa na grade de segurança do estabelecimento Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Polícia Civil de Caxias do Sul aguarda o resultado de laudos periciais para determinar a causa e as circunstâncias da morte de Denise de Oliveira, 45 anos. A mulher morreu após cair do segundo andar da academia Motivida, no bairro Esplanada, na noite de quarta-feira (19).

Em entrevista à Rádio Gaúcha na tarde desta quinta-feira (20), o delegado Edinei Albarello explicou que foram feitas perícias na academia e no corpo da vítima. Os depoimentos de testemunhas também devem colaborar para esclarecer o acidente. O local não conta com câmeras de vigilância internas.

Preliminarmente, conforme Albarello, um professor da academia informou que Denise estava agachada, executando um exercício em um equipamento, quando se desequilibrou e foi projetada para trás, onde havia janelas de vidro:

— Ela atingiu exatamente uma das janelas, rompendo esse vidro e, a partir daí, então, foi projetada para fora desse edifício, a partir do segundo andar. Acabou ficando presa em uma grade que circula todo o prédio, pela perna — detalhou.

Ainda conforme o delegado, o resultado dos exames periciais devem indicar se a morte ocorreu em decorrência das lesões causadas pela queda ou se, talvez, a mulher sofreu algo anteriormente, como um mal súbito, por exemplo. Os documentos também vão apontar informações sobre a condição do equipamento que Denise usava no momento do acidente:

— Os peritos vão atestar de forma técnica, precisa, o exato local onde estava o aparelho e a qual a distância estava dessa parede de vidro — acrescentou o responsável pela investigação.

O acidente

Denise chegou para malhar por volta das 18h de quarta-feira (19). O acidente aconteceu às 19h45min no segundo andar do prédio. Antes de cair, ela estava próxima ao equipamento chamado graviton, utilizado no treino de membros superiores.

Quando os bombeiros chegaram ao local, Denise estava presa na grade de segurança do estabelecimento, pendurada por um dos pés. A estrutura precisou ser cortada para a retirada da mulher.

Douglas de Lima, 30, passava de carro pela esquina do prédio no momento do acidente e contou o que viu:

— Ela estava presa no portão, de cabeça para baixo, e tinham pessoas tentando ajudá-la, mas ela estava desacordada.

Conforme o 5º Batalhão de Bombeiro Militar, ela apresentava sinais de parada cardiorrespiratória. O Samu realizou os primeiros socorros, mas não conseguiu reanimar Denise.

A academia

A Motivida fica na esquina das ruas Dr. Assis Antônio Mariani e Hygino Tartarotti, no bairro Esplanada, e funciona há 12 anos. Denise treinava há mais de um ano no local, segundo o proprietário do espaço, Rodrigo Brustolin de Oliveira, que não estava na academia no momento do acidente. A suspeita dele é que Denise possa ter tido algum mal-estar, ocasionando a queda da janela basculante de vidro.