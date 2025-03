"Fiquei chocada, não consegui dormir": vizinhos contam o que viram durante queda de mulher do segundo andar de academia em Caxias

Vítima ficou presa na grade de segurança por um dos pés. A estrutura precisou ser cortada para resgate. Luca Roth / Agencia RBS

Vizinhos ainda tentam entender, nesta quinta-feira (20), o caso de Denise de Oliveira, 45 anos, que morreu após cair do segundo andar da academia Motivida, no bairro Esplanada, em Caxias do Sul.

Douglas de Lima, 30 anos, passava de carro pela equina do prédio, entre a Avenida Dr. Assis Antônio Mariani e a Rua Hygino Tartarotti, no momento do acidente, por volta das 19h45min desta quarta-feira (19):

— Ela estava presa no portão, de cabeça para baixo, e tinham pessoas tentando ajudá-la, mas ela estava desacordada. Acho que foi no momento quase exato da queda, porque tinham umas duas, três pessoas tentando ajudar. Quando voltei, uns 15 minutos depois, já tinha bastante gente.

Uma mulher que prefere não se identificar, também moradora da Rua Hygino Tartarotti, assistia à novela, na sala de estar de casa com o marido e a filha, quando se assustou com o barulho do vidro quebrando, o que parecia um acidente de trânsito, na percepção dela.

A moradora conta que, do pátio de casa, viu a chegada do socorro e ouviu as hastes da grade de segurança sendo cortadas para a retirada da vítima.

— Fiquei chocada, não consegui dormir — lamenta.

Local está fechado nesta quinta-feira (20). Luca Roth / Agencia RBS

Para Adroaldo Otfinoski, 46, seria uma manhã comum, de treino na academia, até ele encontrar o estabelecimento fechado, e um aviso na porta de entrada: "Por motivos de força maior, o funcionamento da academia está interrompido. Segunda-feira (24/03) voltaremos às atividades".

— Vim treinar e acabei me deparando com essa notícia chocante, não sabia do ocorrido. Faz um ano que treino aqui todos os dias e nunca tive problema — afirma.

Laudo deve ficar pronto nos próximos dias

De acordo com o delegado plantonista Raoni Nogueira, testemunhas afirmaram que Denise estava em frente a um aparelho chamado graviton quando, de costas, caiu da janela:

— Ela bateu no vidro e, com o impacto, quebrou e caiu.

Ela ficou presa na grade de segurança do estabelecimento, pendurada por um dos pés. A estrutura precisou ser cortada e, conforme o 5º Batalhão de Bombeiro Militar, a mulher apresentava sinais de parada cardiorrespiratória.

Denise chegou a ser socorrida à UPA Central, mas não resistiu. O laudo da perícia deve confirmar, nos próximos dias, a causa da morte. Na manhã desta quinta, inspetores da Polícia Civil estavam no local para confirmar a dinâmica do ocorrid.

Despedida