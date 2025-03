Defesa alega que motorista indiciado por matar mulher em Bento Gonçalves não viu as pessoas na rua e tentou frear o carro 

Câmeras de segurança próximas do local flagraram momento do atropelamento. Polícia Civil / Divulgação

Depois de se entregar à Polícia Civil nesta sexta-feira (21), Nathanael Jochem Keller, 22 anos, motorista indiciado por ter atropelado e matado uma mulher em Bento Gonçalves, apresentou a própria versão do fato, por meio da advogada Angélica Zappas.

Em vídeo enviado à reportagem, a advogada afirma que o motorista não se apresentou à polícia antes devido ao medo de ameaças de morte que recebeu. A defensora também alega que Keller "jamais teve a intenção de matar alguém" e que o motorista "tentou frear, não conseguiu a tempo e acabou batendo nas pessoas que estavam no meio da rua", quando "uma das vítimas foi até a janela do veículo para tirar satisfações com ele".

No vídeo, Angélica diz ainda que:

"Os amigos de Nathanael desceram do carro, deixando-o sozinho, e várias pessoas começaram a se aglomerar ao redor do veículo. Logo após, uma outra vítima vem da frente do carro e tenta tirar a chave de ignição do veículo de Nathanael, momento em que ele fica apavorado e acelera para sair do local. Importante mencionar que Nathanael não viu que ainda existiam pessoas no chão."

Keller ficou foragido da Justiça por cerca de 18 dias e foi indiciado por homicídio doloso qualificado consumado e três tentativas de homicídio qualificadas. O inquérito foi remetido nesta sexta-feira (21) para a análise do Ministério Público. Já o indiciado foi encaminhado para a penitenciária do Apanhador, em Caxias do Sul, onde cumpre a prisão preventiva solicitada pela Polícia Civil e acatada pela Justiça.

Leia Mais Academia onde mulher morreu após queda em Caxias do Sul segue fechada; bombeiros fazem vistoria contra incêndio no local

Relembre o caso

O atropelamento ocorreu na Rua Ciro Cini, no bairro Santa Rita, na madrugada do dia 2 de março, domingo de Carnaval. Imagens de câmeras de segurança, divulgadas pela Polícia Civil, mostram o momento em que um grupo de pessoas está caminhando pela via, às 4h57min, quando um carro avança e o atinge.

O veículo fica parado por cerca de 30 segundos. Na sequência, acelera novamente, atropela outra vez uma mulher, identificada como Sandra Letícia de Carli, e foge do local. A vítima morreu horas após dar entrada no hospital. Um homem e outras duas mulheres ficaram feridos na ocasião.

A irmã de Sandra, Aline Lutieli, também precisou ser internada para tratar dos ferimentos. Ela teve alta hospitalar no último domingo (15) e se recupera em casa. O estado de saúde das outras duas vítimas não foi divulgado.

Confira a nota da advogada na íntegra:

"Como eu já havia informado, Nathanael se apresentaria no momento oportuno, então a defesa vem a público informar que ele se apresentou na data de hoje de forma espontânea. A apresentação não ocorreu antes devido às graves ameaças de morte que ele vinha recebendo, o que fez com que a defesa tivesse que tomar as providências cabíveis para pelo menos tentar apresentá-lo de forma segura.

A defesa reforça novamente que Nathanael jamais teve a intenção de matar alguém, conforme foi informado desde o início. Afinal, Nathanael tentou frear, não conseguiu a tempo e acabou batendo nas pessoas que estavam no meio da rua. Neste momento, uma das vítimas foi até a janela do veículo para tirar satisfações com ele.

Os amigos de Nathanael desceram do carro, deixando-o sozinho, e várias pessoas começaram a se aglomerar ao redor do veículo. Logo após, uma outra vítima vem da frente do carro e tenta tirar a chave de ignição do veículo de Nathanael, momento em que ele fica apavorado e acelera para sair do local.